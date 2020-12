Madonna Alta in festa per i 100 anni di nonna Bruna, decana di Colussi e Perugina

PERUGIA - Tempra d'alti tempi, nonna Bruna, a cento anni compiuti, delizia ancora i suoi cari con la pasta fatta a mano. La sua vita, del resto, l'ha dedicata al settore agroalimentare, prima come dipendente della Colussi, poi alla Perugia. Nonna Bruna Giunchiglia vive a Madonna Alta e l'importante ricorrenza dei 100 anni è stata festeggiata da tutto il quartiere, ovviamente con i limiti imposti dalla pandemia. A Madonna Alta arrivò nel 1968 e ancora oggi vive nello stesso palazzo di allora. La sua storia. A 25 anni il primo lavoro in fabbrica, alla Colussi di Fontivegge, poi a 38 il passaggio alla Perugina, dove è stata anche aiutante nell’asilo nido aziendale. Nata a Bagnaia il 18 dicembre 1920, nonna Bruna è vedova e ha vicino a sè i figli Lamberto e Maria. «Dal 1950 al '62 fu alla Colussi - ricordano le persone a lei care - e poi dal passò alla Perugina, per rimanervi sino al 1975. Il tutto senza mai smettere di lavorare la terra, essendo di famiglia contadina. Ancora oggi è lucida nel suoi pensieri, con l'intento di far capire ai giovani che la vita richiede sacrificio se si vuole ottenere qualcosa. È la più anziana tesserata del Circolo Dipendenti Perugina e proprio il presidente Federico Mariangeloni, nel giorno del centesimo compleanno, ha voluto festeggiarla con la consegna di una targa ricordo, cosa assai gradita dalla festeggiata». Cento di questi anni, nonna Bruna!

