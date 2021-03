Astrazeneca, lotto ritirato in Umbria: sospesa la somministrazione del vaccino

Vaccino astrazeneca, lotto ritirato e sospesa la somministrazione. L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di giovedì dalla Regione e, in particolare, dall'assessore alla Salute Luca Coletto: «A seguito del divieto di utilizzo da parte dell’Aifa delle dosi di vaccino Astrazeneca ricomprese nel lotto ABV2856 (arrivata alle ore 13.26), la Regione Umbria si è immediatamente attivata (ore 14.10) per inibirne la somministrazione in tutti i punti vaccinali». La Regione ha anche fatto sapere che l’ultima somministrazione di dosi provenienti dal lotto ABV2856, è antecedente alla comunicazione dell’Aifa. «La Regione ha dato mandato di bloccare l’utilizzo del vaccino e di trattenere le dosi non utilizzate del lotto in questione». Tutte le informazioni per la Vaccinazione Covid 19 in Umbria | emergenzacoronavirus.regione.umbria.it

Ultimo aggiornamento: 20:39

