Renato Zero e Massimo Ranieri ad Assisi «Con il cuore, nel nome di Francesco»

ASSISI - Ci saranno anche Massimo Ranieri e Renato Zero tra i protagonisti della maratona di solidarietà trasmessa dalla Piazza della Basilica Superiore di San Francesco. L'evento, che andrà in prima serata su Rai martedì 8, è condotto da Carlo Conti. La maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi è rivolta ai poveri del nostro Paese e ai dimenticati del mondo.

GLI AIUTI

Quest'anno - spiegano gli organizzatori - verranno aiutati, tra gli altri, le mense francescane in Italia, le famiglie colpite economicamente dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 e le missioni francescane nel mondo. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare al 45515.

L'EVENTO

Una serata unica che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà la partecipazione di testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. L'edizione 2021 di Con il Cuore prevede la partecipazione di due ospiti d'eccezione che si esibiranno con i loro brani di maggior successo anche dal vivo con le loro band e che hanno scelto questo consueto appuntamento televisivo dedicato alla solidarietà per aiutare gli ultimi. Ogni anno i frati del Sacro Convento di Assisi organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose nel mondo. «Immersi in un'atmosfera unica, Conti, Zero e Ranieri - spiegano ancora gli organizzatori - daranno luogo ad uno straordinario evento, una serata unica di musica, racconto e solidarietà. Anche quest'anno «Con il Cuore» andrà in onda in diretta radiofonica su Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma televisivo andrà in onda in replica domenica 13 giugno alle 17.20 sempre su Rai1.

«Sono certo - ha detto il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato - che gli italiani guarderanno a Francesco d’Assisi per vivere e manifestare la loro solidarietà per un mondo più giusto e più equo. Con il Cuore è l'evento solidale che da diciannove anni tende la mano verso coloro che più hanno bisogno: anche quest'anno con il vostro aiuto e dei tanti francescani sparsi nel mondo, potremo dare vita ad una catena umana che risolleverà e ridarà speranza a coloro che hanno perso tutto o non hanno mai avuto nulla scrivendo le parole futuro, dignità, lavoro nelle loro vite. Bambini, anziani, donne sole, famiglie povere: da Assisi il vostro e nostro aiuto giungerà in Italia e nel mondo seguendo la traccia solcata da Francesco d’Assisi, il Santo della solidarietà della pace e del Creato», ha concluso Padre Fortunato.

SMS

Per sostenere l'evento sarà possibile, fino al 30 giugno, donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. L'iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma «Con il Cuore, nel nome di Francesco» è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Media partner dell'iniziativa Radio Subasio e Tv Sorrisi e Canzoni. Un evento in collaborazione con Rai Radio1.

