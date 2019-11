© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’Umbria è sempre più protagonista nel campo del design e un progetto nato nella regione è stato ammesso nella selezione finale del “Premio Nobel del Design”, il celebre Compasso d’Oro. La nomination per i migliori prodotti italiani dell’ultimo biennio, selezionati dall’Osservatorio permanente dell'Associazione per il Disegno Industriale, è stata ottenuta dalla rivista Riflesso con il numero speciale sulla cultura delle emergenze. Il magazine umbro, che quindi compete per la selezione finale del Compasso D’Oro, sarà protagonista oggi a Roma presso la Casa dell’Architettura, dove è previsto un evento che fa seguito a quello tenutosi a Milano lo scorso ottobre scorso al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. L’editoria umbra è dunque al passo dall'ottenere uno dei risultati più rilevanti sul panorama del design della comunicazione, avendo già comunque registrato un successo rilevante grazie al riconoscimento Adi Index sul design del sociale. Il magazine Riflesso ha conquistato il primato di essere l’unica rivista culturale umbra ad ottenere tale riconoscimento e lo ha fatto con un tema molto sentito nel territorio che è quello legato alle emergenze. Lo speciale “Emergency”, realizzato in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Perugia, il Corso in Design dell’Università di Perugia e il Sacro Convento di Assisi, è frutto di un lavoro di squadra in cui il mondo della comunicazione nelle emergenze si contamina con quello del design, dell’arte, dell’architettura e del sociale. Tale pubblicazione, mettendo a sistema formazione e informazione, ricerca e didattica, crea in Italia le basi per lo sviluppo di un progetto a medio-lungo termine sui temi del design della comunicazione e dell'emergenza e riaccende i riflettori sull'eccellenza umbra, che riesce a mettersi in risalto tra i big mondiali del design.Entusiasta l’editore e vice-direttore della rivista Riflesso: «Il nostro obiettivo era quello di diffondere un messaggio di speranza, di conforto e di positività per tutti coloro che vivono in situazioni di disagio e di difficoltà. Con questa edizione di Riflesso abbiamo voluto sottolineare che si può diffondere una cultura del progetto sostenibile legato a un’etica imprenditoriale che punta non solo al mero profitto ma piuttosto alla condivisione di valori, di umanità e di spiritualità». Per il direttore artistico della rivista«tale riconoscimento avvalora l'approccio interdisciplinare al tema dell’emergenza. Crediamo che un processo di sensibilizzazione in tal senso sia utile a incrementare la resilienza nelle crisi ambientali, sociali e domestiche e a sviluppare una corretta cultura della prevenzione». Il numero speciale del magazine è stato curato dal punto di vista scientifico da, presidente del corso di laurea in Design dell’Università di Perugia, già direttore dell’Accademia di Belle Arti del capoluogo: «Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia di un riconoscimento che, di fatto, riconosce l’eccellenza dell’Umbria nel campo del Design - ha sottolineato - laddove premia la sinergia messa in campo tra una rivista innovativa come Riflesso e le sperimentazioni didattiche portate avanti nel nuovo corso di laurea in Design dell’Università di Perugia». Tra i contributi pubblicati nel numero premiato spicca l’editoriale di padre, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi: «San Francesco d’Assisi ci aiuta a ricordare che oggi viviamo in una società soggetta a infinite distrazioni e abbiamo bisogno di recuperare la capacità di attenzione verso l’altro per poter affrontare e gestire le difficoltà. Questo importante riconoscimento è motivo di sana soddisfazione ed evidenzia le possibilità e la creatività che l’Umbria riesce ad esprimere proponendo un’informazione qualificata che guarda con consapevolezza al grido dell’uomo e alle sue emergenze». Grande soddisfazione anche per l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, dove il nuovo direttoreha istituito un laboratorio di insegnamento sui temi del design della comunicazione nelle emergenze: «A me il gradito compito di esprimere la viva soddisfazione per questo risultato - ha dichiarato - in considerazione del fatto che in tale riconoscimento ha avuto un ruolo molto significativo la partnership tra l’Istituzione che rappresento e la rivista Riflesso, un esempio positivo di collaborazione tra un luogo dedicato eminentemente alla formazione e un magazine aperto a qualificate esperienze nel mondo del lavoro».