Fiabe horror, castello invaso dai bambini in festa nonostante il patrocinio negato

Martedì 2 Novembre 2021, 15:28

CASTEL RITALDI - Fiaba horror a Castel San Giovanni, un successo senza precedenti. Più di 1.500 bambini, tra sabato e domenica, hanno partecipato all’11esima edizione della manifestazione di Halloween, che per la seconda volta consecutiva si svolge però senza il patrocinio del Comune. Nel borgo che non supera le 300 anime, nel Comune di Castel Ritaldi, anni fa l’evento è nato quasi per gioco. A idearlo una decina di minorenni, decisi a «far diventare grande il proprio paese». La manifestazione è cresciuta tantissimo e ora vi collaborano una quarantina di persone, con il coinvolgimento dell’intera comunità.

Il vero e proprio exploit si è registrato nelle ultime tre edizioni, con numeri e presenze da far invidia ai grandi centri. La manifestazione, con le sue importanti ricadute sul territorio, è del resto cresciuta insieme ai ragazzi che l’hanno ideata: «L’evento vanta ora il numero di presenze giornaliere più alto tra tutti quelli tenuti nel Comune, e soprattutto, un pubblico di età compresa tra i 3 e 15 anni. Un guinness per quello che il Comune si forgia di chiamare il Paese delle Fiabe». Napoli, Treviso, Massa Carrara, Pesaro, Ferrara, Viterbo, Fermo, Città di Castello, Gubbio, Terni, Perugia: sono soltanto alcune delle città di provenienza dei bimbi e ragazzi che hanno partecipato, con le loro famiglie, alla due giorni. «I giochi – spiegano gli organizzatori - spaziavano da prove di abilità o fortuna, a prove attoriali nel famigerato Tunnel dell’orrore ad attività con pistole laser per catturare fantasmi». Animazioni che i partecipanti, a seconda della fascia di età, hanno apprezzato molto, come dimostra anche l’entusiasmo social. E se l’evento – realizzato attraverso la Pro-loco - ha ottenuto anche il plauso delle associazioni di protezione civile per gli elevati standard di sicurezza garantiti attraverso l’apposito piano, gli organizzatori bollano come un «neo» il mancato patrocinio del Comune. Perché l’evento non è stato sostenuto? «L’amministrazione comunale – è la spiegazione che il sindaco Elisa Sabbatini ha dato nella lettera con cui ha negato il patrocinio alla decima edizione - non condivide la spettacolarizzazione di argomenti che richiamano la morte e al genere horror, soprattutto se connessi alle fiabe che per il nostro territorio dovrebbero avere sempre una connotazione di natura culturale». Parole che hanno fatto sbottare gli organizzatori, che oltre al collegamento con le Fiabe, rivendicano studio, creatività e attinenza con i grandi capolavori di autori del calibro dei fratelli Grimm, Mary Shelly, Edgard Allan Poe, Tim Burton, Tolkien: «Pare che in questo Comune – dicono con amarezza - la caccia alle streghe, nonostante siano trascorsi secoli, non sia ancora finita!». Un’amarezza che però non cancella «il grande entusiasmo per l’apprezzamento ricevuto ovunque, anche da fuori regione». Contattata, la sindaca di Castel Ritaldi Sabbatini ha confermato i motivi del diniego, esprimendo dubbi anche sull’adeguatezza di alcuni eventi. Non solo: degli organizzatori ha lamentato lo scarso contributo dato per altri eventi del territorio e il non adeguato coinvolgimento dell’ente, che sarebbe stato chiamato «solo per la concessione del patrocinio». La sindaca, tuttavia, non nega il successo: «Sono stati bravi», ammette.