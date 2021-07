Fioritura di Castelluccio, i dati del primo weekend senz'auto

Martedì 6 Luglio 2021, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 10:18

NORCIA - Sono quasi tremila le persone che, sabato e domenica, hanno usufruito del servizio navetta per salire a Castelluccio dal versante umbro. Lo rende noto il Comune di Norcia, specificando che i ticket sonostati per l’esattezza 2.735 e che aqueste presenze vanno aggiunte quellesalite dal versante marchigiano, dovealcuni Comuni, col sostegno di associazioni locali, hanno improntato un servizio navetta last second. Nel primo week end sperimentale, peraltro,alcune delle persone che avevanoeffettuato la prenotazioneobbligatoria sulla piattaformaparchiaperti.it, si sono presentate alvarco marchigiano, dove in linea di massima – compreso il disguido – èstato consentito l’accesso. Tra i dati forniti dal Comune di Norcia c’è anchequello di «oltre 2.700 passaggi daivarchi verso Castelluccio sia sabatoche domenica». Il Comune ha anchefornito i dati dei flussi registrati nei giorni feriali, quando non sono previste limitazioni: «Dai dati rilevati dai punti di accesso, di sicurezza e videosorveglianza nei 5 varchi dislocati nel territorio comunale di Norcia – spieganodall’ente - si evince che nella settimana dal 28 giugno al 4 lugliosono stati 80.246 passaggi nei varchi a Norcia in entrata e in uscita. Nello stesso periodo del 2020 erano invecestati registrati 87.796 transiti.

Gli accessi rilevati solo dai varchi in direzione Castelluccio sono stati 16.084 nel 2021 e 20.323 nel 2020». Un calo che il Comune motiva anche col fatto che «lo scorso anno, nello stesso periodo, la fioritura stava raggiungendo il massimo del suo splendore, complice anche una situazione climatica evidentemente più favorevole, per la sua rigogliosità e bellezza». L’ipotesi, quindi, è che il numero dei flussi sia stato in linea con quello ritenuto «sostenibile».