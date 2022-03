Bonifica del Clitunno, non c'è stata alcuna frode

SPOLETO - Bonifica del fiume Clitunno dopo il disastro della Umbria Olii, assolti da gran parte delle contestazioni il direttore del Consorzio della bonificazione umbra Candia Marcucci, il responsabile del procedimento Fabrizio Ceccarelli, il direttore dei lavori Marco Cittadini e l’imprenditore Domenico Visco, legale rappresentante della ditta cui erano stati affidati gli interventi. Nel processo di primo grado che si è concluso martedì davanti al Tribunale di Spoleto (presidente del collegio Silvio Alunno Magrini, a latere i giudici Cercola e Ceccucci), gli imputati sono infatti stati condannati al pagamento di un’ammenda di 6mila euro soltanto per il primo capo d’imputazione, una violazione al Codice dell’Ambiente. E se, già in fase di discussione, il pubblico ministero Patrizia Mattei aveva chiesto l’assoluzione per le contestazioni di frode nelle pubbliche forniture e falso, il Tribunale ha assolto tutti anche per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e per un’altra violazione al codice dell’Ambiente, contestazioni per cui la pubblica accusa aveva chiesto 10 mesi. Significativo, invece, il riconoscimento del risarcimento alle parti civili: in giudizio si erano infatti costituite Regione e Wwf, mentre tra le parti offese c’erano anche il Ministero dell’Ambiente e i Comuni di Trevi e Campello, nel cui territorio è stato attuato il progetto di riqualificazione finito al centro del processo. I giudici hanno fissato per il Wwf (assistito dagli avvocati Valeria Passeri e Valter Biscotti) un risarcimento di 15mila euro, mentre per la Regione di 7.500 euro. Al centro del processo c’erano situazioni avvenute tra il 2013 e il 2015 e rilevate all’epoca dai carabinieri del Noe, intervenuti dopo una serie di esposti che gettavano ombre sulla gestione del progetto di riqualificazione del fiume, le cui procedure per l’affidamento dei lavori erano state gestite proprio dal Consorzio di Bonificazione Umbra con un bando pubblicato nel luglio 2012. Già all’epoca del rinvio a giudizio, il professor David Brunelli e l’avvocato Chiara Peparello, difensori di Marcucci, Ceccarelli e Cittadini, avevano evidenziato come le accuse, confutate sin da subito, non avessero a che fare «con la mancata gestione delle opere di riqualificazione del fiume o con un non corretto andamento dell’attività demandata al Consorzio e, men che meno, con eventuali danni all’ambiente». Concetti ribaditi al termine del processo di primo grado dai professionisti dello studio legale Brunelli: «Il processo ha passato al microscopio l’opera di bonificazione del Clitunno e del Marroggia, devastati dal danno ambientale generato dall’esplosione di Umbria Olii e dall’inciviltà delle persone che avevano utilizzato i corsi d’acqua come delle discariche a cielo aperto». Il professor Brunelli ha quindi evidenziato che «sono legittime e meritorie le battaglie per l’ambiente, ma in questo caso il Tribunale ha accertato che il Consorzio ha fatto eseguire perfettamente il progetto di bonificazione dei corsi d’acqua, restituendo alla popolazione un territorio splendido e fruibile; è legittimo e doveroso controllare come vengono impiegati i denari pubblici, ma in questo caso il bilancio di un processo gigantesco e costoso per chi ne era coinvolto ci dice che sono state energie e sofferenze spese invano.

Vicende come questa, che si aggiungono ad una serie di storie giudiziarie analoghe vissute nella nostra Regione negli ultimi quindici anni, rischiano di avere una ricaduta esiziale sulle iniziative di chi vorrà ancora investire risorse su progetti di risanamento e sviluppo territoriale o su idee di crescita e di innovazione.»