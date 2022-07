Umbria, a Bevagna l'International Guitar Festival

BEVAGNA - L'estate di Bevagna è rigorosamente a suon di chitarra. È stato presentato lunedì 18 luglio, a Palazzo Comunale, l'International Guitar Festival. Si tratta della kermesse interamente dedicata al mondo della chitarra con concerti e una mostra di liuteria. Appuntamenti che caratterizzeranno l'intero mese di agosto, visto che l'Igf partirà martedì 2 per chiudersi venerdì 26. Diretto dal maestro Ciro Carbone, il cartellone di eventi è rigorosamente a ingresso libero e vede la sinergia, oltre che del Comune di Bevagna e dell'associazione chitarristica Andres Segovia, anche dell'A.N.L.A.I. (Associazione nazionale liuteria artistica italiana). Il tutto supportato dalla Fondazione Perugia. “Per Bevagna è una bellissima opportunità – commenta il sindaco, Annarita Falsacappa -. Agosto sarà all'insegna dell'ottima musica, con il festival che si inserisce all'interno del cartellone estivo 'Estate a Bevagna' e verrà realizzato in alcuni dei luoghi più belli e accoglienti della nostra città, come il chiostro di San Domenico e piazza Filippo Silvestri. Sarà inoltre un modo per far conoscere ancor di più questo strumento e i suoi personaggi più rappresentativi – prosegue il primo cittadino -. Speriamo che il festival possa continuare a vivere anche nei prossimi anni, visto che sicuramente incontrerà i gusti e le esigenze dei visitatori. È per questo che ringrazio la Fondazione Perugia per il supporto, con la speranza che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro”. E proprio la Fondazione Perugia ha voluto “investire” nell'Igf, sposando la bontà del progetto. “I nostri contribuiti – spiega a riguardo Maurizio Tittarelli Rubboli, del comitato di indirizzo della Fondazione – vengono assegnati con trasparenza e oggettività, per garantire la qualità del 'prodotto'. L'International Guitar Festival è uno dei 60 scelti e ha ottenuto il finanziamento grazie all'importante partenariato e alla sua internazionalità. Molto spesso la Fondazione Perugia viene ringraziata, ma siamo anche noi che dobbiamo ringraziare che si impegna per portare avanti questi progetti, senza i quali noi non avremmo ragion d'essere”. Ad agosto la chitarra verrà proposta nelle sue mille sfaccettature. Dalla musica brasiliana a quella italiana, fino al flamenco. Tra gli ospiti d'eccezione anche Javier Garcia Moreno, direttore del Conservatorio di Malaga. Un cartellone adatto a tutti, che prevede anche una mostra di liuteria. “È una proposta fatta con amore – commenta Ciro Carbone, direttore artistico del festival -. In futuro pensiamo anche di portare a Bevagna una scuola di liuto, vista anche la presenza delle Gaite, così come un premio di poesia legato alla chitarra. La nostra volontà – conclude il maestro Carbone – è quella di far conoscere la musica e lo strumento che amiamo, la chitarra. Con l'amministrazione comunale c'è stato subito grande feeling”. Il programma dell'Igf si aprirà martedì 2 agosto alle 21.15 nel chiostro di San Domenico con “Musicas e danca” di Maurizio di Fulvio Quartet. Si chiuderà, invece, venerdì 26 agosto con “Noche en Malaga” di Javier Garcia Moreno alle 21.15 alla chiesa di San Silvestro. Programma completo su www.andressegovia.net.