OTRICOLI Umbri avanti tutti nella gara delle cucine infernali.“”Puppaaa!!!”, è il grido di battaglia delle ragazze che vincono la seconda puntata di Hell’s Kitchen e Elena, la giovane pasticcera roman-otricolana che ha portato l’Umbria nella gara infernale di Hell’s Kitchen , esulta abbracciando le compagne di avventura, a cominciare da Michela, romana anche lei, la caposquadra di questa puntata. Elena in coppia con Ginevra ha stupito con un dolce alla salvia che ha conquistato il palato dello Chef Carlo Cracco. Nonostante la fiducia riposta in lei dalla caposquadra Michela , Elena avuto ha difficoltà con la cottura del pesce, ma grinta e determinazione le hanno permesso di non crollare neanche durante il servizio, e la sua squadra ha portato a casa la vittoria e tenuti alti i colori dell'Umbria e di Otricoli, la città dove ha deciso di vivere.Il prossimo appuntamento martedì prossimo alle 21.15 su sky uno.