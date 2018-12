Umbria, arriva la neve: lo spettacolo di Colfiorito

FOLIGNO - Arriva la neve e le precipitazioni cadute in particolare nella notte tra mercoledì e giovedì hanno creato “spettacoli bianchi” trasformando in chiave natalizia molte realtà dell'Umbria da Gubbio a Spoleto. E non poteva mancare Colfiorito, splendida realtà montata della fascia appenninica di Foligno con l'area umida, nota come palude o lago, avvolta da un mantello bianco. La neve accumulata ammonta, stando a quanto si apprende per Colfiorito, ad alcuni centimetri che hanno interessato anche l'area montana di zona . Situazione equivalente anche in Valnerina, senza dimenticare che a Caccia, nelle scorse ore, s'era registrata la temperatura gelida record regionale di -11,4 gradi. Neve anche a Spoleto e in parte della valle ed anche a Gubbio e Gualdo Tadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA