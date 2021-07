Diciannove dosi di «coca» sotto il sellino della bici, arrestato 35enne

Giovedì 8 Luglio 2021, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 14:44

FOLIGNO - Passeggiava in bicicletta con diciannove dosi di cocaina, ma il suo atteggiamento sospetto non è sfuggito ai passanti, che lo hanno fatto arrestare. Protagonista del curioso fatto di cronaca un 35enne di origini nigeriane, arrestato dagli uomini del Commissariato di pubblica sicurezza di Foligno per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A raccontare i dettagli del blitz è la Questura: «All’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona - gli investigatori del commissariato di Foligno sono arrivati valorizzando le segnalazioni di alcuni residenti, che ne avevano notato il comportamento sospetto. In particolare, ultimamente più di un cittadino lo aveva osservato muoversi in bicicletta nei pressi della sua abitazione ed effettuare numerosi incontri fugaci con altre persone, il che consentiva di ipotizzare che fosse dedito a traffici illeciti». Raccolte le segnalazioni, la polizia ha avviato le sue indagini, organizzando un servizio di appostamento mirato. E i sospetti, a quel punto, sono diventati certezza: dopo alcune ore di osservazione, infatti, i poliziotti si sono accorti che il soggetto stava armeggiando sotto il sellino della sua bici, come se volesse nascondere qualcosa. Il blitz è scattato nell'immediato: la polizia, sotto il sellino, ha trovato un grosso involucro, all'interno del quale erano custodite ben diciannove dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi venti grammi. Gli agenti hanno quindi proceduto all'arresto: l'uomo sarà processato per direttissima.