Assisi e Norcia, i nidi restano aperti

PERUGIA- Asili nido c'è chi chiude oltre l'ordianza della Regione c'è chi segue le direttive regionali come Assisi e Norcia lasciandoli aperti. La Regione, dopo la conferma dellafascia arancione arrivata nel pomeriggio di ieri, ha emesso la nuova ordinanza che prolunga fino al 21 marzo la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari, medie e superiori.

Da lunedì 7 e fino al 21, ad Assisi come in tutti i comuni della Provincia di Perugia saranno in dad, speiga una nota del Comune di Assisi, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Sono sospesi tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia, statali e paritarie. Restano aperti aperti gli asili nido ad Assisi e negli altri comuni della Zona sociale 3. Sono sospese le attività laboratoriali, mentre rimane la possibilità di svolgere attività in presenza, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ultimo aggiornamento: 13:20

