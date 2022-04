Spoleto, aperte le nuove aree camper: i primi turisti arrivano dai Castelli Romani

SPOLETO Mario e Carmela, in gita in Umbria dai Castelli Romani, sono stati i primi, dopo l’inaugurazione di giovedì mattina, ad accedere nella nuova area camper della Ponzianina, aperta dopo una lunga stasi insieme a quella di via Fratelli Cervi. Un’apertura work in progress, visto che al momento funziona soltanto il servizio di scarico e carico dell’acqua, ma che è stata apprezzata. «Finalmente! Sapevamo che a Spoleto – dicono i coniugi laziali - non c’erano aree attrezzate, quindi per noi è stata una sorpresa. L’area è bella e funzionale». Per le colonnine della corrente, però, bisognerà attendere: «Entro la metà di giugno», è stata la scadenza fissata dal sindaco Andrea Sisti, che ha proceduto al taglio del nastro insieme al referente di Busitalia, la società che si occupa della gestione. Le piazzole ricavate nelle due nuove aree camper, realizzate con i 130mila euro inseriti nella partita della ricostruzione post sima, sono complessivamente 43, 13 in più rispetto a quelle previste inizialmente: 25 sono gli stalli di via Cervi, 18 alla Ponzianina, dove tuttavia sono presenti altri stalli a ridosso dell’area. Il costo della sosta, con i servizi di carico e scarico dell’acqua inclusi, è per ora di 8 euro al giorno, lo stesso giornaliero che era previsto per il parcheggio camper. «Finalmente – sono state le parole del sindaco – apriamo al pubblico due aree destinate ad accogliere i camperisti che decideranno di venire a visitare la nostra città. Si tratta di un intervento iniziato nel 2020 (amministrazione De Augustinis, ndr), grazie al quale siamo riusciti a recuperare tutti gli spazi disponibili garantendo una capacità maggiore rispetto a quanto previsto inizialmente». Prima ancora del completamento con la messa in funzione delle colonnine elettriche, tuttavia, si dovrà provvedere all’apposizione di un’adeguata segnaletica. «Stiamo già provvedendo», ha assicurato il dirigente dei lavori pubblici, Francesco Zepparelli. E se l’area della Ponzianina era già segnalata come parcheggio camper, le indicazioni anche nelle mappe gps vanno aggiornate e va aggiunta ex novo quella di via Fratelli Cervi, che attualmente è un’area fantasma. Per quanto riguarda via Fratelli Cervi, dove si rileva qualche criticità nell’ingresso in via San Tommaso, che è molto stretto, va anche segnalato che, almeno nel primo giorno di apertura, è rimasto chiuso il cancello in cui viene indicata l’uscita, che dà su via di Villa Redenta. Al taglio del nastro, ieri, erano presenti anche alcuni camperisti locali, che hanno fornito i primi suggerimenti: «L’area è bella e comoda – ha rilevato lo spoletino Fulvio Protasi, parlando della Ponzianina – ma andrebbe arricchita con qualche tavolo dal pic nic e giochi per bambini. Sono servizi che attualmente si trovano ovunque e non farebbero che impreziosire questo servizio, atteso da tantissimo tempo». Il Comune è al lavoro anche per il ripristino del passaggio pedonale sul Tessino, che collega il parcheggio alla mobilità alternativa.

