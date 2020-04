Umbria, per l'agricoltura scende in campo la Regione con un pacchetto di interventi per il tavolo verde

PERUGIA - “La Regione mette in campo un pacchetto di interventi per rafforzare l’agricoltura umbra, la sua capacità di produrre reddito e di competere sui mercati, con quattro assi strategici: digitalizzazione, qualità, aggregazione e semplificazione burocratica. E nell’immediato, in questa grave fase legata all’emergenza sanitaria, mette a disposizione risorse significative e garanzie in aggiunta alle misure nazionali per assicurare liquidità alle aziende, una priorità vitale”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, che questo pomeriggio ha condiviso con i componenti del Tavolo Verde, riunito in videoconferenza, l’insieme degli interventi predisposti dall’Assessorato e nei giorni scorsi già oggetto di un primo confronto con i rappresentanti del mondo agricolo e agroalimentare.



