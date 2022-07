L'Umbria dell'Aerospazio vola a Londra

PERUGIA - Un pezzettino di Umbria vola a Londra. Umbria Aerospace Cluster parteciperà con uno stand regionale al Farnborough International Airshow di Londra, l'appuntamento espositivo più importante del settore a livello globale nel 2022, insieme a quello di Parigi-Le Bourget che si svolge negli anni dispari. Anche quest'anno la partecipazione è sostenuna dalla Regione Umbria ed ha il supporto organizzativo di Sviluppumbria.

L'Umbria sarà quindi a FIA 2022: dal 18 al 22 luglio sono previsti numerosi incontri commerciali, istituzionali e appuntamenti con operatori internazionali, per ampliare i rapporti di collaborazione e di fornitura con i committenti più importanti dell'aerospazio. Le imprese del Cluster che parteciperanno a Farnborough 2022 sono undici: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, Ncm, Oma, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems.

Le aziende potranno rappresentare direttamente ai maggiori player di settore le proprie competenze industriali in uno scenario nel quale tradizionalmente avvengono trattative fondamentali per lo sviluppo commerciale, ma anche per sancire collaborazioni produttive ad ampio spettro.

Nato sotto la guida di Confindustria Umbria che continua a sostenerne il percorso di sviluppo, Umbria Aerospace

Cluster è presieduto da Daniele Tonti e conta 31 imprese associate con un totale di oltre 3.000 addetti e un fatturato aggregato di circa 450 milioni di euro. Quello dell'industria aerospaziale è uno dei comparti che in Umbria ha sempre mantenuto, fino all'emergenza pandemica, una costante crescita dei livelli di fatturato, di investimenti e occupazione e che negli ultimi mesi ha visto una incoraggiante ripresa delle attività.