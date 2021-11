Addio all'avvocato Salvatore Finocchi, morto nella notte il presidente della Fondazione Carispo

SPOLETO - Se n'è andato all'improvviso, tradito da una malattia che lo tormentava da tempo, ma alla quale non si era mai arreso. La città piange la scomparsa dell'avvocato Salvatore Finocchi, penalista di grande fama, stile inconfondibile, sempre attivo e impegnato anche nel sociale e nella vita economica cittadina, non ultimo come Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Innamorato della sua famiglia e della sua città, lunedì scorso l'ultima uscita pubblica, in occasione del premio conferito dall Fondazione alla campionessa mondiale Agnese Duranti. Tanti gli attestati di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla moglie Leonella e alle adorate figlie Irene, Benedetta e Maria Elena.