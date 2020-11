Umbertide, ventisettenne ubriaco senza mascherina davanti a un bar: denunciato

UMBERTIDE - Trovato senza mascherina davanti a un bar di Umbertide, un ventisettenne, risultato ubriaco, ha reagito ai carabinieri dicendo loro che piuttosto che pagare la multa, avrebbe dato il denaro a qualcuno per bruciare le abitazioni dei due militari. È stato così denunciato a piede libero per minaccia a pubblico ufficiale.

Dopo la sua reazione, il giovane - riferisce l'Arma - è stato condotto negli uffici della stazione dei carabinieri. Oltre a

essere denunciato, è stato anche sanzionato amministrativamente per non avere utilizzato i previsti dispositivi di protezione nonché per lo stato di ubriachezza in luogo pubblico.

