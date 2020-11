Umbertide, raffica di controlli sulle norme anti-Covid

UMBERTIDE Trenta macchine fermate, una cinquantina di persone identificate. Controllati locali pubblici per verificare il rispetto delle recenti norme anti contagio senza riscontrare criticità o violazioni. E’ il bilancio del servizio effettuato nella prima serata di martedì dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello, agli ordini del capitano Giovanni Palermo. L’operazione ha impegnato pattuglie delle stazioni di Citerna, Umbertide, Trestina e del Radiomobile cha hanno passato al setaccio l’abitato di Umbertide ed alcune località limitrofe. Nelle stesse ore i militari dell’Aliquota Operativa del Norm tifernate hanno individuato e deferito un 40enne di San Giustino per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Fermato all’altezza dello svincolo di Città di Castello nord della E45 è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina. I carabinieri di San Giustino, infine, hanno denunciato per spendita di banconote false un 23enne albanese, residente a Città di Castello. Aveva pagato il rifornimento di benzina in un distributore di Selci Nardi con una banconota da 20 euro fasulla.

