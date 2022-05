Domenica 29 Maggio 2022, 16:58

UMBERTIDE Sulle sponde del Tevere bambini e over 65 nel nome della pesca e delle buone pratiche di vita. Più di trecento i piccoli, una quarantina i capelli bianchi per le giornate promosse da Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquea, nuoto pinnato, da Università della terza età e da Primo Circolo Didattico. E proprio da Umbertide ha avuto un impulso significativo la collaborazione tra Fipsas e UniTre con ulteriori iniziative in fase di programmazione. Sport, natura e cittadinanza attiva è il progetto promosso dalla federazione insieme a Sport e salute, con l'approvazione del Ministero dell'istruzione, per incentivare la pesca tra i giovanissimi, puntando sui principi del sano sviluppo, sulla diffusione della regolare attività motoria, sull'adozione di un corretto comportamento alimentare. Più in generale, su un corretto stile di vita a contatto con la natura. Sprint fishing, validato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è centrato sull'impatto della pesca sportiva all'aperto per prevenire la fragilità negli over 65. Inoltre, punta a rafforzare la cultura del volontariato rivolto alla tutela ed alla valorizzazione dell'ecosistema.

La serra comunale Orti felici, il campo di gara, il centro didattico ai Laghi di Faldo, il piazzale della Primaria di Pierantonio sono diventati così le aule dove centinaia di piccini, ma anche coloro che piccini non lo sono più da un pezzo, hanno alternato momenti teorici e pratici. Particolarmente approfondita la didattica sugli elementi di ecologia fluviale attraverso lezioni di educazione civica ed attività sportiva. I tecnici federali, sempre disponibili e sorridenti, hanno poi messo a disposizione e spiegato l'uso delle varie attrezzature.

Il Kit macrobenthos che consente l'interazione con gli organismi viventi nella profondità del corso d'acqua. Il necessario per la Raccolta oggetti dimenticati, che ha permesso di recuperare cartacce e bottiglie di plastica sparse qua e là sulle rive. Infine, le sfide di Pesca magnetica a roubasienne, in apparenza molto semplici, ma pensate per sviluppare il colpo d'occhio e stimolare un allegro agonismo. Applauditissima la manche in cui si sono affrontare la dirigente e le insegnanti del Primo Circolo in una cornice di scolari entusiastici e scatenati nel tifo.