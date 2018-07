Umbertide, cinquantenne muore tra le fiamme dopo una lite

UMBERTIDE - Un cinquantenne è morto nella notte tra martedì e mercoledì all'interno di un capannone abbandonato dato alle fiamme in via Emilia e al momento tutte le ipotesi sono aperte.



Secondo quanto si apprende, l'uomo (un extracomunitario) sarebbe rimasto soffocato dal fumo che si è generato a seguito dell'incendio, ma proprio sulle cause delle fiamme ci sono indaini in corso da parte dei carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco.



Una prima ricostruzione parla di una violenta lite tra due stranieri nella giornata di martedi mprovvisamente degenerata qualche ora dopo con tanto di fiamme appiccate alla porta della fabbrica abbandonata che da tempo viene utilizzata da senzatetto per dormire. Con l'uomo che sarebbe rimasto soffocato dal fumo.



Tutte le ipotesi però, compresa quella dell'omicidio, al momento vengono percorse dai carabinieri.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



