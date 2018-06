di Ilaria Bosi

PERUGIA - Anche ad Umbertide, come a Spoleto e molto probabilmente Terni (lo spoglio, alle 7.40 di lunedì, è ancora in corso), si tornerà al voto il 24 giugno. Al ballottaggio andranno Paola Avorio (Pd, Progetto Umbertide e Umbertide Civica) e Luca Carizia (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia). Il primo turno si è chiuso con il centro sinistra avanti (25,43 per cento) e il centro destra al 21,68 per cento. Maurizio Locchi (Umbertide partecipa) si è fermato al 19,54 per cento. A seguire Giovanni Codovini (Umbertide Cambia) con il 19,26 per cento, Giampaolo Conti (Movimento 5 Stelle) al 12,38 per cento e Mauro Alunni (Leu) all'1,68 per cento.

Nei Comuni più piccoli trionfa il centro sinistra, che conquista Passignano e conferma i sindaci uscenti a Monte Santa Maria Tiberina, Corciano e Trevi. Fabrizio Gareggia si afferma nuovamente Fabrizio Gareggia.

I DATI

A CANNARA Fabrizio Gareggia (Cannaresi liberi) conquista il 41,54 per cento, seguito da Fabrizio Ortolani (Siamo Cannara) al 34,31 per cento e da Biagio Properzi (La nostra Cannara) al 24,14 per cento.

A CORCIANO Cristian Betti (Pd, Cristian Betti sindaco, Leu, Civici Riformisti e Giovani per Corciano) vince con il 55,53 per cento, seguito da Franco Testi (Lega, Fdi, Fi e Rinascimento Sgarbi) al 28,41 per cento. Chiara Fioroni (M5S) non va oltre il 13,88 per cento, mentre Daniele Vento (Rifondazione Comunista) si ferma al 2,17 per cento.

A MONTE STANTA MARIA TIBERINA affermazione plebiscitaria per il sindaco uscente Letizia Michelini (Un impegno Comune) che vince con il 71,29 per cento. Dario Mastri (Uniti per Cambiare) si attesta al 28,7 per cento.

A PASSIGNANO SUL TRASIMENO vince Sandro Pasquali (Per Passignano) con il 67,55 per cento), mentre lo sfidante Alessandro Fabrizio Moio (Passignano nel cuore) si ferma al 32,44 per cento.

TREVI conferma come sindaco Bernardino Sperandio (Si Amo Trevi) , che conquista il 45,51 per cento, seguito da Franco Todini (33,27 per cento), e da Simone Edy Augusto Moretti (Movimento 5 Stelle),, che non va oltre il 21,21 per cento.

