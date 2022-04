Sir Perugia da sballo: Modena schiacciato 3-1. Per lo scudetto sfida infinita con la Lube

PERUGIA – La Sir Safety Conad Perugia stacca ancora una volta il pass per la finale scudetto di pallavolo. I ragazzi di Nikola Grbic hanno battuto 3-1 (parziali 19-25, 25-20, 27-25, 25-15) la Leo Shoes PerkinElmer Modena nella decisiva gara 5 della semifinale disputata mercoledì sera in un PalaBarton tutto esaurito. Domenica 1 maggio comincia un’altra battaglia. All’atto finale c’è la Cucine Lube Civitanova, che ha superato al tie break l’Itas Trentino in gara 5 della semifinale.