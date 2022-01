Perugia, è Yasmin la prima nata dell'anno. Leonardo e Aurora i nomi top del 2021

PERUGIA - Fiocco rosa all’Ospedale di Perugia. Si chiama Yasmin la prima nata del 2022, alle ore 11.43. La piccola pesa 3,700 Kg ed è venuta alla luce con parto spontaneo assistito dall’ostetrica Cristina Palandruzzi e dalla dottoressa Irene Giardina. Yasmin è la terzogenita della signora Sabah Madi e del marito Kamel Kechad, coppia di origini algerine residente a Perugia.

L’ultimo nato del 2021 si chiama Lorenzo, pesa 3,870 Kg ed è venuto alla luce alle 22.21 del 31 dicembre con parto spontaneo assistito dall’ostetrica Linda Cerquaglia e dalla dottoressa Donata Delli Ponti. Il piccolo è il primogenito della signora Francesca Costa e del marito Andrea Di Coletti, giovane coppia residente a Marsciano.

Bilancio positivo, sul fronte delle nascite, per l’anno appena trascorso: nel 2021 il numero dei nati all’Ospedale di Perugia è salito a 1932 contro i 1836 del 2020 e i 1915 del 2019. I parti con gestanti positive al Covid-19 sono stati 38, di cui 14 con taglio cesareo, quelli a basso rischio di completa gestione ostetrica (BRO), sono stati 286. Anche il numero delle nascite dei maschi è stato superiore a quello delle femmine, con una differenza che nel tempo è rimasta costante.

Dal libro delle nascite si conferma Leonardo, per il secondo anno consecutivo, il nome maschile più utilizzato (55) nel 2021, seguito da Tommaso (38) e Lorenzo (33). In testa, per i nomi femminili, quelli di Aurora (33), Sofia (33) e Matilde (24).

Si chiama Nora la prima nata negli ospedali della Usl Umbria 1. Pesa 2,610 kg ed è venuta alla luce alle 9,47 con taglio cesareo presso l’ospedale di Città di Castello. Nora è figlia di una coppia di Umbertide. Presso lo stesso ospedale l’ultima nata del 2021 si chiama Wang Jun. La bambina, che pesa 2,400 kg, è nata il 31 dicembre alle 9,52 ed è figlia di una coppia che vive a Castelfranco, in provincia di Arezzo. Nel 2021 presso l’ospedale di Città di Castello sono stati effettuati 684 parti.

Nessun nuovo nato, invece, all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. La cicogna è arrivata per l’ultima volta la mattina del 31 dicembre alle 9,55 portando Luigi, nato con taglio cesareo, che pesa 3,640 kg ed è figlio di una coppia residente a Perugia. Nel 2021 presso l’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino sono stati effettuati 514 parti.