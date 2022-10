Mario Draghi dopo la campanella torna a Città della Pieve

CITTA' DELLA PIEVE - Dopo il passaggio della campanella alla neo premier Giorgia Meloni e dopo aver ricevuto il saluto dei dipendenti di Palazzo Chigi, il presidente Mario Draghi ha raggiunto Città della Pieve. Ad attenderlo la moglie Serenella, già nel borgo umbro da ieri. Il presidente potrebbe così decidere di riprendersi dalle fatiche che lo hanno visto impegnato alla presidenza del Consiglio, restando nella sua dimora umbra. Come accadeva prima

che assumesse la guida del governo.

A Città della Pieve, Draghi ha trascorso sempre lunghi periodi quando non impegnato in incarichi professionali. Il casolare alle porte del centro storico era stato acquistato dal presidente quasi venti anni fa e da allora è stato sempre un suo punto di riferimento costante, tanto che i pievesi considerano ormai l'ex premier «uno di loro». Anche in questi venti mesi in cui ha ricoperto l'incarico di premier, Draghi ha sempre continuato a dividersi tra Roma e la cittadina umbra.