Perugia, tamponamento a catena sul Raccordo: morto un ragazzo di 20 anni e due feriti

PERUGIA - Un morto e due feriti: questo il drammatico bilancio di un tamponamento a catena nel pomeriggio di venerdì sul Raccordo all'altezza di Corciano. A morire un ragazzo di appena 20 anni. A causa dell'incidente che ha coinvolto più mezzi è temporaneamente chiuso al traffico, in direzione Bettolle, il Raccordo al km 46,600.

La chiusura, fa sapere Anas, si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto anche polizia stradale e ambulanze. Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, tre persone sono rimaste ferite.