Si schianta con l'aereo sulle Alpi svizzere: la vittima è l'umbro Massimo Giua

PERUGIA - Massimo Giua, umbro di origini sarde di 63 anni, è rimasto vittima di un incidente aereo sulle Alpi svizzere: l'uomo, secondo quanto riferisce la polizia del cantone San Gallo, è precipitato a bordo di un Cessna 208 Caravan nell'area del Säntis, nella regione del Grühehorn, a circa 1700 metri d'altezza.

L'incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì. Secondo quanto ricostruito dalle attività del cantone San Gallo, il piccolo velivolo (che può portare fino a dieci persone ma la polizia presume ci fosse solo lui a bordo) è decollato intorno alle 11 dall'aeroporto tedesco di Siegen ed era diretto in Toscana. Intorno alle 13 la segnalazione della scomparsa dell'aereo nella zona del Säntis. Sono immediatamente partite le ricerche, rese difficoltose dal maltempo, e intorno alle 17.30 sono stati trovati i primi relitti dell'aereo in una zona particolarmente impervia. Le ricerche sono proseguite con i droni fino a notte fonda, per poi riprendere nella giornata di giovedì e giungere all'identificazione del veivolo.

Nonostante le fitte ricerche, il corpo di Giua non è stato ancora ritrovato. Le autorità elvetiche stanno indagando per capire le cause dello schianto.