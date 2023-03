Elephant Brain stasera all'Urban con le “Canzoni da odiare”: «Fare musica come scelta razionale»

PERUGIA - Questa sera sul palco dell’Urban di Sant’Andrea delle Fratte prenderà vita un concerto speciale, perché i protagonisti sono tra le band alternative più apprezzate della regione e questa volta tornano ad esibirsi davanti al pubblico di casa. Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca e Giacomo Ricci, meglio conosciuti come Elephant Brain, saranno on-stage per una tappa del tour che accompagna “Canzoni da odiare”, il secondo album uscito a fine 2022: «Un album che viene fuori dalla necessità di fare musica come scelta razionale - spiegano i musicisti perugini - Nato su una cartella drive, in videochiamate e sui gruppi whatsapp, è un album che ha più la forma di un ricordo che di un disco suonato, in cui poche canzoni hanno rappresentato la sensazione di una sala prove, di uno studio di registrazione o di un concerto davanti a persone vere perché lavorato totalmente in casa, e solo in seguito registrato e mixato».

Quella di stasera sarà una data speciale anche perché gli Elephant Brain hanno appena annunciato di aver raggiunto un altro traguardo importante, ovvero terranno un concerto al noto Alcatraz di Milano in apertura ai Punkreas, il 1 aprile. Con più di 50.000 mila ascoltatori mensili su Spotify, sin dagli inizi gli Elephant Brain si distinguono anche per una intensa attività dal vivo, mentre il loro esordio discografico “Niente di speciale” ha superato 1 milione di ascolti sulla piattaforma di musica in streaming. L’uscita di “Canzoni da odiare” è stata anticipata dai singoli “Anche questa è insicurezza” (con il quale la band conquista la copertina della playlist Spotify Rock Italia), “Neanche un’ora sveglio” e “Come mi divori” (che li vede di nuovo in copertina su Rock Italia). Il nuovo album è stato registrato e mixato da Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids) e masterizzato da Giovanni Versari, entrambi già dietro le quinte del lavoro precedente. Un disco che rappresenta un processo lineare nella sua non linearità, che ci mostra la gioia e il dolore di vivere per la musica e di crearne di nuova. Il live di questa sera inizierà alle 23.