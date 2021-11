Covid: altri due morti ma sempre meno ricoverati

PERUGIA - Due drammi ma anche tante buone notizie: questa, la fotografia dell'andamento del coronavirus in Umbria. Altri due morti per Covid (1.474 dall'inizio della pandemia) vengono segnalati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione aggiornati al 14 novembre, i nuovi casi di positività accertati sono 71 e i guariti 47.

Gli attualmente positivi salgono così a 1.532 (22 in più di sabato).

Ma le notizie positive non mancano, dal momento che i ricoverati sono 40 (42 sabato), cinque dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. Altra buona notizia per quanto riguarda il tasso di positività: sono stati analizzati 8.744 test antigenici e 1.681 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale scende a 0,68 per cento (sabato 0,94).