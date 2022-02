Covid: crollano i positivi e ricoveri in calo. Vaccini: booster per oltre 535mila umbri

PERUGIA - Quattromila positivi in meno in una settimana, una discesa continua che ha portato da 16300 a 12272 persone attualmente malate di Covid, di cui 12.082 (ovvero quasi 400 in meno nelle ultime 24 ore) in isolamento e 190 ricoverati in ospedale con 10 in terapia intensiva: questa la fotografia sul fronte Covid-19 in Umbria. Numeri assolutamente incoraggianti, se non fosse per gli ulteriori tre morti, che sottolineano come le cose siano in continuo miglioramento, dal momento che sono in calo ulteriore anche i ricoverati nonostante un ingresso in più in terapia intensiva.

Secondo i dati aggiornati dal dashboard della Regione alle 10.39 di venerdì 18 febbraio, infatti, i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono ancora sotto ai mille, 911, l'11 per cento in meno. I guariti sono 1.328 e si contano altri tre morti, 1.709 in tutto dall'inizio della pandemia. Continua così il calo degli attualmente positivi, ora 12.272 (420 in meno in un giorno). In calo anche i ricoverati, dal momento che il giorno prima erano 194. Sono stati analizzati 6.849 test antigenici e 2.192 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari al 10,07 per cento (10,4 giovedì).

Sul fronte vaccini, sono oltre 535mila gli umbri con la terza dose (62,2% della popolazione vaccinabile) mentre sono 739mila quelli con la prima e 736mila quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.