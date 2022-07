Ultimo giorno di gare domenica 17 luglio al Mondiale di Tiro a Volo a Orvieto. L'Italia a un passo dal podio

Si conclude domenica 17 luglio a Orvieto il 44° World Championship Sporting - Campionato mondiale di tiro a volo specialità Sporting in corso a Orvieto presso l'impianto Tav Orvieto Shooting Range in località “Botto”. La città del Duomo in questa settimana è stata al centro dell'universo Sporting nel tiro a volo, e non solo per le gare che si sono svolte ai campi vari allestiti.

Al termine delle gare dell'ultima giornata si avranno i verdetti e le classifiche, in questi giorni continuamente mosse dalle perfomance degli oltre 1000 atleti in gara per 40 nazioni, daranno il loro responso. Intanto la giornata di ieri ha portato ancora ottime notizie in casa Italia e le possibilità per gli azzurri del ct Veniero Spada si sono fatte più concrete. Nella classifica Open al comando c'è il britannico Sam Green (147), davanti agli azzurri Alessandro Gaetani e Christian Camporese (entrambi a 146). Al momento al 4° posto scivola Davide Gasparini (145) e dietro lui al 7° Michael Spada (144) ma per tutti loro c'è ancora modo di risalire posizioni. La classifica Ladies vede al comando un terzetto a stelle a strisce, tre statunitensi, Ashley Little (138), Madison Sharpe (133) e Diane Sorantino (133), al 4° posto l'azzurra Brunella Gibellini (132) e al 13° Alessia Panizza (126).

Nella classifica per nazioni, nel maschile, sale al primo posto la Francia (566), seguita dagli Stati Uniti (561) e dalla squadra azzurra (561) composta da Davide Gasparini, Michael Spada, Filippo Boldrini e Michael Nesti. Nella femminile svettano gli Stati Uniti (389), davanti a Australia (374) e Gran Bretagna (372). Il team rosa dell'Italia di Spada si trova in settima posizione, Alessia Panizza, l'orvietana Graziella Zambrino e Valentina Guidi sono a quota 350.

Un mondiale quello di tiro a volo organizzato a Orvieto che sta portando grandi soddisfazioni anche a livello cittadino: «Insieme all'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli, ho visitato ieri i campi di gara del Botto dove si stanno svolgendo i Campionati mondiali di tiro a volo Sporting che si chiuderanno oggi alle 18 con la cerimonia finale – le parole della sindaca Roberta Tardani – si tratta di un grande evento sportivo reso ancora più straordinario dall'impeccabile organizzazione della Orvieto Shooting Range - World Fitasc 2022. Abbiamo incontrato tanta gente proveniente da tutto il Mondo che è rimasta impressionata non solo dalla bellezza di Orvieto – aggiunge Tardani - ma anche da quello che insieme alla città siamo stati capaci di mettere in campo in questi giorni per rendere questa esperienza indimenticabile. Un'altra sfida vinta, una delle tante, grandi e piccole, che stiamo affrontando e che abbiamo davanti. Lo facciamo con passione, impegno, tenacia e avendo a cuore solo il bene della città, orgogliosi di Orvieto e di quello che la sua parte migliore sa esprimere. Voglio ringraziare il presidente della Fitasc, Jean Francoise Palinkas, e l'amico Luciano Rossi, instancabile presidente della Fitav - Federazione Italiana Tiro a Volo, per aver creduto nelle capacità organizzative della nostra città nell’ospitare questo importante avvenimento sportivo».

Ultimo giorno di gare al campo de "Il Botto", ultimi colpi da sparare per aggiudicarsi i vari titoli mondiali messi in palio nelle varie categorie. L'Italia c'è, Veniero Spada e i suoi anche.