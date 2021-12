Covid, in una settimana balzo di ricoverati. Oltre 211mila umbri con la terza dose

PERUGIA - Se quello delle ospedalizzazioni è uno dei parametri per stabilire i colori di una regione, il balzo in avanti dei ricoverati in Umbria deve essere monitorato con attenzione. Non si ferma infatti la crescita dei ricoverati Covid in Umbria, 63 a domenica 19 dicembre, tre in più rispetto a sabato in base ai dati sul portale della Regione. Erano 52 domenica della scorsa settimana. Restano stabili invece a otto i posti occupati nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono emersi 356 nuovi positivi e 29 guariti. Non vengono segnalati nuovi morti per il virus. Gli

attualmente positivi sono ora 3.753, 327 in più rispetto a sabato. Sono stati analizzati 3.221 tamponi e 9.699 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,75 per cento (2,78 il giorno precedente).

Il tutto nonostante una campagna vaccinale dai numeri importanti. A domenica 19 dicembre, infatti, si contano 211.487 umbri (quasi il 25% della popolazione vaccinabile) cui è stata inoculata la terza dose con seimila terze dosi fatte sabato, mentre sono oltre 693mila gli umbri vaccinati con seconda dose e 703mila coloro che hanno fatto una dose di vaccino.