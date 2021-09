Perugia, muore a 18 anni in scooter vicino casa

Martedì 28 Settembre 2021, 23:34

PERUGIA - Un ragazzo di appena 18 anni è morto nella serata di martedì dopo un incidente a bordo dello scooter sui cui si trovava. Lo scontro, nel complesso sono tre i mezzi coinvolti, è avvenuto lungo la Marscianese, tra San Martino in Colle e San Fortunato, poco dopo le 21: il diciottenne sarebbe stato sbalzato dallo scooter a seguito dell'incidente. Le sue condizioni sono sembrate subito particolarmente gravi, e nonostante i soccorsi immediati del 118 e della polizia locale per lui non c'è stato nulla da fare. Da quanto si apprende l'incidente è avvenuto non lontano da dove abita.