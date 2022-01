Covid, altri tremila positivi ma è boom di guariti: ecco perché. Vaccini, terze dosi al 36%

PERUGIA - Migliaia di tamponi continuano a dare esito positivo, ma c'è anche un boom di guariti: oltre tremila nelle ultime 48 ore. Il motivo è presto detto: l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in base alle quali anche i test antigenici che risultino negativi sono validi per dichiarare la fine dell'isolamento.

Dopo giorni di crescita costante scendono a 193, da 196 di mercoledì, i ricoverati Covid in Umbria. C'è però un posto in più occupato nelle nelle terapie intensive, 12 ora, e si registrano altri due morti, 1.516 dall'inizio della pandemia. Lo riporta il sito della Regione.

I nuovi positivi emersi nell'ultimo giorno sono 3.206, meno 19 per cento su base quotidiana, e 1.925 guariti cui si aggiungono gli altri 1100 delle precedenti 24 ore, con gli attualmente positivi ora 31.863, 1.279 in più. Sono stati analizzati 5.382 tamponi e 15.934 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 15 per cento in calo rispetto al 19,7 per cento di mercoledì.

Sul fronte vaccini, altre 7.868 terze dosi nelle ultime 24 ore che portano a una copertura del 36,25 per cento della popolazione. In base ai dati sul sito della Regione le prime somministrazioni sono state 850, già fatte complessivamente all'82,65 per cento dei vaccinabili, e 632 le seconde, con la copertura dell'81,42 per cento.