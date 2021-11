PERUGIA - Una caduta giù dal muraglione in centro storico, poi la corsa in ambulanza e il ricovero nella Sala rossa del pronto soccorso, quella dove vengono portati i casi particolarmente gravi: paura per un ragazzo, le cui condizioni sono costantemente monitorate dal personale medico sanitario dell'ospedale Santa Maria della misericordia.

Il fatto è avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica. Sul posto la squadra volante, che sta indagando sulll'accaduto.