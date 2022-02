Pioggia e incidenti sul Raccordo e su E45: Perugia bloccata.Traffico in tilt

PERUGIA - Pioggia e incidente: il mix peggiore per il traffico, specie di lunedì mattina. Poco dopo le otto scontro in galleria lungo il Raccordo, tra gli svincoli di Piscille e Prepo, e traffico in ingresso a Perugia paralizzato per oltre un'ora: il bilancio dello scontro parla di almeno due persone rimaste ferite, per fortuna in modo non grave.

Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale e del 118 per soccorrere le persone rimaste coinvolte e anche provvedere a ristabilire la viabilità il più velocemente possibile. Come detto, però, la coda è durata oltre un'ora arrivando in pratica fino a Collestrada e soltanto dopo le 9.30 la circolazione ha ricominciato lentamente a riprendere. Come spesso accade in questi casi, nel tentativo di non rimanere bloccati in molti hanno cercato di uscire agli svincoli di Collestrada e Ponte San Giovanni finendo inevitabilmente per congestionare anche il traffico cittadino.

Blocata anche la E45 dove è stata chiusa la carreggiata in direzione Cesena in prossimità dello svincolo di Ponte San Giovanni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Per i veicoli provenienti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle e diretti sulla E45 è chiuso l’innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma). Al momento si registrano rallentamenti da Prepo all’innesto E45 L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato impattando sia le barriere laterali e che lo spartitraffico centrale. A causa dello sversamento di gasolio è temporaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma) dove si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni.