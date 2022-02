Pioggia e incidente sul Raccordo: Perugia bloccata per oltre un'ora

PERUGIA - Pioggia e incidente: il mix peggiore per il traffico, specie di lunedì mattina. Poco dopo le otto scontro in galleria lungo il Raccordo, tra gli svincoli di Piscille e Prepo, e traffico in ingresso a Perugia paralizzato per oltre un'ora: il bilancio dello scontro parla di almeno due persone rimaste ferite, per fortuna in modo non grave.

Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale e del 118 per soccorrere le persone rimaste coinvolte e anche provvedere a ristabilire la viabilità il più velocemente possibile. Come detto, però, la coda è durata oltre un'ora arrivando in pratica fino a Collestrada e soltanto dopo le 9.30 la circolazione ha ricominciato lentamente a riprendere. Come spesso accade in questi casi, nel tentativo di non rimanere bloccati in molti hanno cercato di uscire agli svincoli di Collestrada e Ponte San Giovanni finendo inevitabilmente per congestionare anche il traffico cittadino.