Giù dal balcone per fare un gavettone: muore dopo tre giorni d'agonia

Mercoledì 18 Agosto 2021, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 21:02

CITTA' DI CASTELLO - Non ce l'ha fatta Diego Cavalli, 40 anni, operaio, originario di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Era caduto nel pomeriggio di Ferragosto da un'altezza di tre metri, mentre faceva un gavettone ai partenti sotto di lui dal terrazzo del casale di campagna della fidanzata in località Muccignano, vicino Città di Castello.

Subito le sue condizioni erano apparse molto gravi. Stabilizzato da un equipaggio del 118, era stato trasferito al Santa Maria della Misericordia con l'elisoccorso “Pegaso”.

Al momento del ricovero in Terapia Intensiva i sanitari si erano riservata la prognosi. Oggi, 18 agosto, a metà pomeriggio il decesso.