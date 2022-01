Covid, 300 guariti in più dei positivi ma altri 8 morti. Terapie intensive in calo. Oltre 450mila con la dose booster

PERUGIA - Il dramma di altri otto morti in 24 ore ma anche numeri positivi e interessanti in chiave di lotta alla pandemia e di abbassamento della curva dei contagi. Diminuiscono dell'1,2 per cento infatti, rispetto a lunedì, gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 24.610 e cioè 289 in meno.

In base a quanto riporta il sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.384 nuovi positivi, 2.665 guariti e altri otto morti. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 201, due in più, sette dei quali nelle terapie intensive, uno in meno. Sono stati analizzati 3.345 tamponi e 18.120 tamponi per un tasso di positività del 11.1 per cento (era il 12 per cento lunedì).

Sul fronte vaccini, da segnalare all'incirca 800 prime dosi e altrettante seconde, mentre sono state nelle ultime 24 ore altre 7mila persone a sottoporsi alla dose booster: a questo punto gli umbri con la terza dose sono quasi il 53% (oltre 451mila persone) mentre sono rispettivamente 84,45 e 83 per cento gli umbri che hanno ottenuto prima e seconda dose.