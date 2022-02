Covid, quasi mille positivi in meno in 24 ore. Ma altri cinque morti. Vaccini, terze dosi oltre il 60 per cento

PERUGIA - Scendono ancora, del quattro per cento rispetto a domenica, gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 18.399, 762 in meno. Leggera risalita invece per i ricoverati in ospedale, 229, cinque in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in più. Lo riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 597 nuovi positivi, 1.354 guariti e altri cinque morti. Sono stati analizzati 566 tamponi e 4.458 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all’11,88 per cento (era 9,5 lunedì della scorsa settimana).

Sul fronte vaccini sono 518mila gli umbri che, alle 8 di lunedì sette febbraio, sono stati vaccinati con la terza dose per oltre il 60% della popolazione. Le prime dosi sono all'85 per cento e le seconde all'84.