Perugia, anziana rapinata in strada: cattura lampo del balordo

Martedì 13 Luglio 2021, 18:03

PERUGIA - Le è letteralmente saltato addosso, in mezzo alla strada, per strapparle la catenina d'oro dal collo e scappare. Ma la fuga è durata qualche decina di minuti. E' successo nella zona tra Madonna Alta e Fontivegge, poco dopo le 15.30 di martedì: una donna stava camminando per strada quando improvvisamente è stata aggredita da un giovane che, dopo averle strappato la collana, è scappato lasciandola ferita e a terra.

Sono stati attivati subito i soccorsi: sul posto gli agenti della squadra volante, diretti da Monica Corneli, che evidentemente anche grazie a una descrizione del balordo in fuga si sono messi subito a perlustrare la zona e lo hanno incrociato dalle parti di via Rizzo, in un'area verde in mezzo ai condomini. Il giovane, straniero, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai poliziotti, ammanettato e portato in questura. Molti residenti hanno assistito alla scena e hanno apprezzato la cattura del ragazzo, specie dopo aver saputo cosa aveva combinato poco prima. La donna ha riportato qualche ferita e un grande spavento.