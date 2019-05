L'ultima frontiera dei furti: assalto in villa per rotoli di prato e piante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TODI - Furti su commissione o per abbellirsi le proprie case? Qualunque sia la soluzione al dilemma, ecco l'ultima frontiera dei raid nelle case. Anzi, nelle ville: rotoli di prato e piante ornamentali. Succede in una villa nella zona di Pian di San Martino, attualmente disabitata visto che la proprietaria si trova all'estero.Il padre della vittima invece no, e passando davanti a casa della figlia si rende conto di qualcosa che non va: c'è un autocarro sospetto e decide di chiamare i carabinieri. L'intuizione dell'uomo è giusta: i due uomini, entrambi albanesi, che guidano stanno infatti portando via «rotoli di prato e piante ornamentali» dalla casa della donna.Ma c'è di più: il padre della padrona di casa ha l'idea di mettersi di traverso con la propria auto rispetto alla possibile via di fuga dei due malviventi, per impedirgli di scappare. I due a quel punto speronano l'auto dell'uomo e tentato di scappare per i campi. Ma l'uomo non li perdi di vista e indica ai carabinieri la via di fuga: verranno bloccati dai militari nelle campagne della zona.Nel cassone dell’autocarro venivano rinvenuti 45 rotoli di manto erboso ed alcune piante ornamentali asportati poco prima, poi riconsegnati al proprietario. I due uomini sono stati portati in caserma e sono stati arrestati. La villa in questione, già nei giorni precedenti era stata oggetto di attenzioni da parte dei due, autori di un precedente furto di materiale analogo. Tutto è stato riconsegnato al proprietario.