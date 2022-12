Citerna, donna trovata morta in casa: indagini in corso

CITERNA - Una donna è stata trovata morta nella frazione di Pistrino, nel pomeriggio di giovedì. Secondo quanto si apprende, il decesso sarebbe avvenuto in casa. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Città di Castello, coordinati dal maggiore Giovanni Palermo, e dei colleghi di Perugia. Tutti gli accertamenti sono in corso, gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista.