Grifo choc, Baldini si dimette dopo l'ennesimo ko col SudTirol: «Questo gruppo non è una famiglia. Chiedo scusa a tutti»

PERUGIA - «Una squadra di buoni giocatori, un gruppo di bravi ragazzi ma non sono una famiglia. Ho fatto l'errore di essere la persona giusta per Perugia, chiedo scusa a tutti. Non sono in grado di parlare più con il cuore, non sono uno di quelli che prendono l'ingaggio se va bene va bene sennò no. Mi dispiace tantissimo». Oltre la sconfitta. Oltre l'ultimom posto. Oltre un ambiente depresso e arrabbiato al tempo stesso. Arrivano le dimissioni di Silvio Baldini.

Caos totale al Perugia: quarta sconfitta consecutiva, la settima in nove partite, il SudTirol di Bisoli e Carretta (match winner all'88esimo che non esulta per rispetto nonostante la stagione quasi del tutto da spettatore dell'anno scorso) corsaro al Curi e che insegue una classifica da sogno e il Grifo che sprofonda, dimostrando la totale incapacità di reagire a un destino che sembra aver imboccato ineluttabilmente l'autostrada che porta alla serie C.

Servizio completo e le scelte della società in edicola domani lunedì 17 ottobre sul Messaggero.