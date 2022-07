Uj22: stasera all'Arena l'inglese Joss Stone e il ritorno dei Funk off. Tanti live gratuiti e le prime jam session

PERUGIA - Quella appena iniziata si preannuncia un'edizione "inclusiva e festaiola", come l'ha descritta la stessa organizzazione, con un ritorno alla normalità che coincide per Umbria Jazz soprattutto con il ritorno ai concerti gratuiti all’aperto. Confermato il tradizionale palco in Piazza IV Novembre, dove sono previste le esibizioni delle big band provenienti dai college universitari (statunitensi, con una formazione dall’Olanda), oltre a concerti serali di alto livello tutti sotto il segno dello svago. Oggi alle 19.00 la prima formazione on-stage, ovvero la Brigham Young University’s Jazz Legacy Band da Provo, Utah; si proseguirà con il mix di jazz, funk, soul, hip hop, rock, R&B che proporranno gli Huntertones (21.30) per chiudere con Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, per un viaggio nel puro soul (23.30).

Confermato anche l’altro storico palco dedicato ai live gratuiti, ovvero quello ai Giardini Carducci. Anche quest’anno un ricco cartellone riempirà pomeriggi e serate di soul, blues, R&B, swing, dixieland e gipsy. Dall'11 luglio inoltre appuntamento quotidiano alle 15.00 per ascoltare live i finalisti del Conad Jazz Contest. Intanto da segnalare per oggi alle 13.00 il concerto di Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori: tre fuoriclasse del proprio strumento che offriranno uno spettacolo di grande impatto sotto il segno dell’improvvisazione. Stessa location alle 17.00 per Mathis Picard, virtuoso dell’affascinante “stride piano”; l’artista di origini franco-malgasce proporrà un secondo live alle 21.30 nel suggestivo Chiostro di San Fiorenzo in via della viola. Per la serata il suggerimento è di non perdere il concerto di Sugarpie & the Candymen, che alle 21.30 inaugureranno i live notturni ai Carducci; a seguire Tuba Skinny (23.00) e King Pleasure & The Biscuit Boys (inizio alle 00.30). Si aggiunge però nell’edizione 2022 di Uj un terzo palco aperto al pubblico in Piazza Matteotti, tutto dedicato allo swing. In programma per oggi le esibizioni del Nico Gori Quartet (21.30) e degli Sticky Bones (23.00).

Si inaugura stasera anche il rito delle jam session 'round midnight in via della viola. Di grande spessore la resident band, composta da Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Anthony Pinciotti. Difficile prevedere cosa accadrà, soprattutto dopo la positiva esperienza del 2019 che ha incoronato l’appuntamento notturno come uno dei momenti più apprezzati del festival. Intanto voci di corridoio ipotizzano che Mark Lettieri, chitarrista, compositore e turnista membro di lunga data degli Snarky Puppy, potrebbe essere tra i primi artisti di fama internazionale a volersi “gettare nella mischia” con qualche infuocata improvvisazione. Per quanto riguarda il programma dei concerti a pagamento partenza in grande stile all’Arena stasera, con gli scatenati Funk Off che regaleranno un live speciale insieme al chitarrista Mark Lettieri: «per noi è sempre un onore suonare sul palco dell’arena - sottolinea Dario Cecchini, leader della marching band toscana - L’anno scorso abbiamo chiuso Uj 2021 e ora apriremo l’edizione 2022, con un grandissimo ospite. Aspettiamo di incontrare tutti gli amici, vecchi e nuovi, durante le street parade in programma fino a domenica prossima». Dopo di loro sul palco la songwriter inglese Joss Stone, con i brani del suo “Never Forget My Love”.

Per quanto riguarda gli orari dei pasti, Uj propone la giusta colonna sonora per chi vuole godersi la cucina umbra in alcuni ristoranti del centro storico: la Bottega del Vino e La Taverna in primis, oltre quello aperto nell’Arena prima dei concerti serali. La programmazione al teatro Morlacchi inizierà domani come del resto lo spazio dedicato ai bambini ai giardini dell’Arena Santa Giuliana, UJ4Kids.