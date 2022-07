Uj22: c'è Cuba in città con Cimafunk e Nuviola-Rubalcaba. Moroni atteso al Morlacchi. Tutti i live di domenica.

PERUGIA - Sarà una domenica dall’atmosfera sudamericana, con la coppia cubana Aymée Nuviola e Gonzalo Rubalcaba che proporrà il progetto “Viento y tiempo”, già in cartellone l’estate scorsa con band mentre stasera all’Arena si esibirà nella versione più intima del duo voce-pianoforte. Atteso dopo di loro il conterraneo Cimafunk, costretto ad annullare causa Covid l’esibizione prevista a Uj21: un po’ rapper e un po’ soulman, condurrà il pubblico nelle sfaccettate sonorità afrocubane promettendo di accendere una vera festa.

Da non perdere alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell’Umbria il live del quartetto TellKujira (Ambra Chiara Michelangeli, Francesco Diodati, Francesco Guerri e Stefano Calderano), altamente sperimentale. Alle 15.30 lo stesso palco ospiterà invece il pianista ultra-ottantenne Franco D’Andrea, uno dei pilastri della storia del jazz italico già presente alla prima edizione di Umbria Jazz nel 1973 con i Perigeo.

Dalle 13 in avanti la musica risuonerà nel palco gratuito dei Giardini Carducci. Previsti oggi alle 13.00 il concerto di Tuba Skinny (che replicheranno alle 21.30), poi il trio Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori (14.30), Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (17), Mathis Picard (18.30), Sticky Bones (20), Sugarpie & the Candymen (alle 23) e Huntertones in chiusura.

Alle 17.00 al teatro Morlacchi appuntamento con Dado Moroni e il suo progetto “Itamela!”, con Eleonora Strino, Yanara Reyes McDonald e Enzo Zirilli. In occasione del concerto la Fondazione Perugia consegnerà al musicista il consueto premio a musicisti che hanno portato e tenuto alto il nome dell’Italia e dell’Umbria nel mondo, facendosi ambasciatori di un modo di essere e vivere la cultura che è nel dna del nostro paese.

Dalle 19.30 in Piazza Matteotti scatta lo “swing stage” con Sugarpie & the Candymen, quindi Lorenzo Hengeller (21.30) e Sticky Bones (23). Palco gratuito anche in Piazza IV Novembre dove sono attesi l’University Of Wyoming Jazz Ensemble (19), proseguendo poi con Huntertones (21.30) e Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi (23.30). Nel Chiostro di San Fiorenzo in via della Viola i concerti scatteranno alle 19.00 partiranno con le Shake ‘Em Up Jazz Band, quindi Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (21.30) per poi chiudere con la Jam Session ‘round midnight guidata dalla resident band di Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Anthony Pinciotti.

Anche oggi due street parade dei Funk off in corso Vannucci, alle 11.30 e alle 18.00, mentre “pranzi in musica” sono in programma a La Taverna e alla Bottega del Vino, dove si farà anche un aperitivo jazz alle 19. In alternativa al Restaurant Stage del Santa Giuliana show prima del concerto serale degli Accordi Disaccordi con Anais Drago.