Uj22: l'arena porta il Brasile in città con l'accoppiata Monte-Gil. Intanto lunga lista di eventi a ingresso libero

PERUGIA - Il primo sabato di Uj si apre con l’appuntamento a ingresso gratuito presso LaFeltrinelli con Marco Molendini che presenterà il suo libro “Pepito, Il principe del jazz” in compagnia di Enrico Rava, Carlo Pagnotta e Giovanni Tommaso (alle 11). Imperdibile alle 11.30 la prima Street Parade di questa edizione con i Funk Off in corso Vannucci (alle 18 la replica) mentre alle 12 per la rassegna “Live At The Museum” in Sala Podiani appuntamento con il virtuoso dello “stride piano” Mathis Picard: con la sua acconciatura rasta e il singolare approccio con il quale suona il pianoforte, l’artista di origini franco-malgasce ha già conquistato l’attenzione del pubblico di Uj. Alle 15.30 nella stessa location è attesa la sorprendente violinista Anaïs Drago con il suo progetto in solo “Solitudo”. Il suo non è un nome nuovo al pubblico di Uj dato che era tra i finalisti dell’ottava edizione del Conad Jazz Contest ed era tornata l’anno scorso con l’orchestra di Paolo Damiani; un’artista eclettica, capace di spaziare tra jazz, rock, world music e sperimentazione, nonostante l’impostazione di stampo classico.

I live gratuiti ai Giardini Carducci si apriranno alle 13 con gli Sticky Bones, poi Tuba Skinny (14.30 con replica alle 21.30), il trio Gori-Moriconi-Bandini (17), King Pleasure & The Biscuit Boys (18.30 e di nuovo a mezzanotte e mezzo), Sugarpie & the Candymen (20), Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (23). Oggi parte anche la programmazione al teatro Morlacchi, con lo special edition di Enrico Rava alle 17; sul palco con lui Francesco Bearzatti, Giovanni Guidi, Francesco Diodati, Gabriele Evangelista ed Enrico Morello.

Palco gratuito anche in Piazza IV Novembre dove sono attesi Brigham Young University’s Jazz Legacy Band (19), Huntertones (21.30) e Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi (23.30). Intanto nello “swing stage” di Piazza Matteotti, sempre gratuito, Sticky Bones (19.30), Nico Gori Quartet (21.30) e in chiusura Sugarpie & the Candymen (23).

Dopo la bella serata di apertura, che ha visto sul palco prima i Funk Off con il chitarrista Mark Lettieri come special guest e poi la songwriter inglese Joss Stone, che ha saputo coinvolgere il pubblico in un momento altamente spettacolare, stasera all’arena Santa Giuliana spazio alla musica brasiliana. On-stage due stelle apprezzate in tutto il mondo come la vincitrice di 4 Latin Grammy Awards Marisa Monte e Gilberto Gil, che torna ad Uj con una formazione “formato famiglia”.

Da segnalare sempre per oggi nel Chiostro di San Fiorenzo Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (alle 19.30) e, intorno a mezzanotte, il via alla lunga Jam Session guidata dalla resident band di Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Anthony Pinciotti.

Infine, per chi volesse godere di ottima musica anche durante i pasti, alle 13 alla Bottega del Vino esibizione del trio Accordi Disaccordi con Anaïs Drago, presso La Taverna il “jazz lunch” con la formazione al femminile Shake ‘Em Up Jazz Band, mentre alle 19 alla Bottega del Vino “Jazz Aperitif & Dinner” con Lorenzo Hengeller al pianoforte.