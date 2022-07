Uj22: il programma di oggi, tra live gratuiti e appuntamenti unici. Attesa la diva Diana Krall al Santa Giuliana

PERUGIA - Scatta il secondo e uultimo weekend di Uj 2022, che offre la possibilità di un vero e proprio “tour-de-force” nella bella musica a chi volesse seguire tutto ciò che è in programma. Con 2 Grammy Awards, 10 Juno, 9 Dischi d’Oro, 3 di Platino e 7 Multiplatino torna stasera all’Arena Diana Krall: la pianista-cantante canadese aveva presentato nel 2016 a Perugia il suo “Wallflower” per poi tornare nel 2019 in trio con Joe Lovano. Stasera in scaletta anche i brani del suo ultimo album “This Dream of You”. Ad aprire il concerto sarà il brasiliano Pedro Martins.

Da non perdere alle 17 al Teatro Morlacchi l’evento che celebra i 25 anni dalla nascita del trio di stelle del jazz Doctor 3, con Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria. Da segnalare alle 21.30 sempre al Morlacchi l’esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato con Federica Balucani e Stefano Di Battista.

Alle 12 in Sala Podiani, alla Galleria Nazionale dell’Umbria, previsto il concerto dell’arpista Marcella Carboni in trio con Paolino Dalla Porta e Stefano Bagnoli (la Carboni è stata impossibilitata all'ultimo momento, quindi il pubblico ha in realtà assistito a un live di Dalla Porta e Bagnoli, ndr). Alle 15.30 sullo stesso palco il pianista e trombettista siciliano Dino Rubino presenterà il progetto “Gesuè” con Piero Delle Monache, Daniele Di Bonaventura e Marco Bardoscia.

I LIVE GRATUITI

Funk off in Corso Vannucci alle 11.30 e alle 18 per due coinvolgenti street parade. Live music senza sosta ai Giardini Carducci dalle 13 con ultimo appuntamento alle 00.30. In Piazza IV Novembre si parte alle 19 con il concerto di Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Anthony Pinciotti; poi Anthony Paule Soul Orchestra e chiusura con i Funk off. In piazza Matteotti swing dalle 19.30 fin dopo mezzanotte. Da non perdere al Chiostro di San Fiorenzo alle 21.30 il primo appuntamento con i vincitori degli ultimi tre anni del LetterOne Rising Stars Jazz Award. Stasera sarà protagonista il sestetto della pianista danese Katherine Windfield.

LE PRIME INDISCREZIONI SU JOHNNY DEPP A UJ

In tanti continuano a chiedersi se domenica sul palco dell’Arena salirà davvero Johnny Depp. La sua presenza nella recente data di Monaco pare fugare ogni dubbio, come una foto di lui con Jeff Beck a spasso per Manchester qualche giorno fa. Stasera l’attore americano sarà on-stage al festival di Montreux e non ci sono smentite all’orizzonte. I fan possono quindi rasserenarsi. Non solo una presenza quella di Depp, ma un pezzo importante dello show di Jeff Beck con il quale ormai collabora da tempo. Johnny Depp non si limiterà a mostrare le sue doti come chitarrista, ben note anche a chi segue la band Hollywood Vampires di cui fa parte, ma darà anche prova di saper cantare. Intanto tutto top secret quel che riguarda la data di Perugia, con lo staff di Uj che ha deciso di adottare la stessa filosofia di Depp e prepararsi a ogni richiesta imprevista.