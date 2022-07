Uj22: Dee Dee Bridgewater all'Arena con gli Incognito. Intanto oggi Vijay Iyer, Giovanni Guidi e Luca Aquino. Ecco tutti i concerti, anche gratuiti

PERUGIA - Mentre all’Arena fervono i preparativi per la notte dell’acid jazz, con gli iconici Incognito preceduti dall’atteso ritorno a Uj di Dee Dee Bridgewater, in città l’edizione 2022 riserva anche per oggi molti appuntamenti. Alle 12 in Sala Podiani il pianista folignate Giovanni Guidi presenterà i suoi “100 Comizi D’Amore”, progetto dedicato a Pier Paolo Pasolini. Alla Galleria Nazionale dell’Umbria si proseguirà poi alle 15.30 con il concerto di Luca Aquino, che si esibirà in duo con il fisarmonicista Natalino Marchetti. Alle 16.30 appuntamento all’Auditorium del Conservatorio “Morlacchi” con i concerti di alunni e docenti dei corsi di jazz, mentre da non perdere il live delle 17 al Teatro Morlacchi: torna infatti a Perugia Vijay Iyer, uno dei più brillanti pianisti della scena contemporanea, che proporrà un caleidoscopico concerto insieme al batterista Tyshawn Sorey e alla contrabbassista Linda May Han Oh.

Sul fronte dei live gratuiti si parte già alle 13 ai Giardini Carducci, con Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori; dalle 15 gli showcase dei finalisti del Conad Jazz Contest, Attilio Sepe “Nomads”, Matteo Zaccheo Trio e Prati Boyz; quindi si proseguirà con Tuba Skinny (alle 18 e alle 00.30), Mathis Picard (20), Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (21.30), King Pleasure & The Biscuit Boys (23).

Sullo stage in Piazza IV Novembre ci saranno invece gli otto giovani talenti della Denver Jazz Club Youth All-Stars (19), a seguire Huntertones (21.30) e a chiudere Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi (23.30). Musica da ballare allo “swing stage” di Piazza Matteotti con Nico Gori Quartet (21.30) e Sticky Bones (23).

Infine al Chiostro di San Fiorenzo musica live dalle 19.30 fino a tarda notte, con un’altra infuocata Jam Session. Alle 11.30 e alle 18 street parade dei Funk off in Corso Vannucci.