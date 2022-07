Uj22: è la notte di Herbie Hancock. Al Morlacchi il grande Charles Lloyd con Bill Frisell come ospite speciale

PERUGIA - Non poteva mancare Herbie Hancock in questa “edizione della ripartenza” di Umbria Jazz. Una vera icona della musica che salì l’ultima volta sul palco dell’Arena con Chick Corea ma che vanta decine di presenze in cartellone nel corso dei 49 anni di Uj; stavolta con lui una serie di nomi ben noti come Terence Blanchard (tromba), Lionel Loueke (chitarra), James Genus (contrabbasso) e Justin Tyson (batteria). In apertura il giovane talento brasiliano Pedro Martins: cantante, polistrumentista e songwriter ha già collaborato con star del jazz brasiliano come Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi e Toninho Horta, mentre per il suo secondo disco "Vox" ha scelto collaborazioni eccellenti che vanno da Brad Mehldau a Chris Potter. Il suo esordio a Umbria Jazz sarà in solo.

Alla Galleria Nazionale dell’Umbria oggi alle 12 il We Kids Trio di Stefano Bagnoli, ispirato all’arte di Salvador Dalí, con Giuseppe Vitale e Stefano Zambon; sullo stesso palco alle 15.30 si celebra il sessantesimo anniversario del gemellaggio tra Perugia e Bratislava, con l’interessante formazione polacca guidata da Martin Valihora, accompagnato da Piotr Wylezol, David Doruzka, Daniele Camarda, Kornel Fekete-Kovacs e Radovan Tariska.

Alle 17 al Teatro Morlacchi uno degli appuntamenti più attesi dai “puristi del jazz”, con il “Jazz Master” Charles Lloyd e il suo quartetto, coadiuvati dallo special guest Bill Frisell.

I LIVE GRATUITI

Dalle 13 ai Giardini Carducci Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori e poi in sequenza Sticky Bones, Shake ‘Em Up Jazz Band, Sugarpie & the Candymen, King Pleasure & The Biscuit Boys (che replicheranno alle 00.30), Samara Joy & Pasquale Grasso Trio e Tuba skinny. Musica no-stop in Piazza IV Novembre dalle 19: Utrechtse Studenten Bigband, Huntertones, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi. Accesso libero anche ai concerti al Chiostro di San Fiorenzo, dove si inizierà alle 19.30 con Mathis Picard, poi Sugarpie & the Candymen e quindi jam session ‘round midnight.

Alle 11.30 e alle 18 street parade dei Funk off in Corso Vannucci.