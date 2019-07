© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il giorno più atteso dai migliaia che invaderanno questa sera l’Arena è arrivato: idisono in città per la data italiana del loro tour mondiale che celebra il 50esimo anniversario del gruppo. Dopo il live di ieri con uno dei fondatori dei, e in attesa che sul palco salgadei, siamo nel cuore della “parentesi rock” di Umbria Jazz. Sono molti comunque gli appuntamenti da non perdere in questa lunga giornata. Due diversi concerti alla Galleria Nazionale dell’Umbria, il primo (alle 12.00) con il pianista statunitense, mentre alle 17.00 toccherà aedpresentare l’ultimo lavoro “Oltremare”.Alle 17.00 al Teatro Morlacchi l’atteso ritorno di, che proporrà il quartetto con; sullo stesso palco alle 22.30 l’imperdibile live di, una delle più importanti interpreti femminili di jazz del nostro tempo. Da segnalare anchealla Bottega del Vino esibizione alle 13.00 e Accordi Disaccordi alle 19.00. Alle 18.30 all’Hotel Brufani la voce diaccompagnata dal Benny Green trio.Quanto ai live gratuiti, solita scorpacciata di musica ai Giardini Carducci:(13.00 e 23.00),(15.00),(16.00),(18.00),(19.30),(21.00) e chiusura affidata alla “Detroit queen of blues”(00.30). Sul palco di Piazza IV Novembre salirà oggi alle 19.00 la, quindi(21.00) e il finale tutto da ballare con ion-stage (23.00). La marching-band toscana si esibirà anche lungo Corso Vannucci alle 11.30 e alle 18.30.In via della viola per UJ4KIDSproporrà la fiaba musicale “Gufo rosmarino e i corvi farlocchi” (11.15) mentre alle 18.00 lezioni di swing con. Stasera alle 22.30 al “Jazz Club Méliès” si esibirà il vincitore del Sapporo Park Jazz Live Contest,(anche questo concerto sarà a ingresso è gratuito). Sempre in zona immancabile jam session di mezzanotte con i resident